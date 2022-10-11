На карантин из-за гриппа и ОРВИ в Карелии ушло 156 классов и 25 детсадовских групп

По удар, согласно данным Роспотребнадзора, попали почти все районы Карелии.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, за неделю в республике было зарегистрировано 9 649 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости превысил эпидемиологический порог на 81,7%. Самая высокая заболеваемость была отмечена у детей. По сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости ОРВИ составил +14,4%.

В Петрозаводске за неделю ОРВИ заболели 4 509 человек, что оказалось выше уровня прошлой недели на 3%.

Из-за повышенной заболеваемости на карантин за минувшую неделю были отправлены 156 классов в 14 школах республики, а также 25 групп в 13 детских дошкольных заведениях. Избежали карантина лишь организации в Калевальском, Пудожском, Кондопожском, Пряжинском, Олонецком и Лахденпохском районах.

За прошедшую неделю при мониторинге были выделены: риновирусы, сезонного коронавируса, РС-вирусы, вирусы гриппа А (H1N1)pdm 2009 и гриппа В.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 67 человек.