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На «Карелфоруме 2023» были заключены 52 контракта на общую сумму 135 миллионов рублей

Новости. Экономика
12:03, 01 Июня 2023
фото: © Правительство РК

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География ведущего мероприятия Карелии в сфере камнеобработки расширилась вдвое, по сравнению с 2022 годом.

Как рассказали в минэкономразвития Карелии, проходивший с 22 по 26 мая в Петрозаводске Второй международный форум по камнеобработке собрал 150 российских и зарубежных компаний-участников, став эффективной площадкой для экономического взаимодействия.

Участники заключили 52 контракта на общую сумму более 135 миллионов рублей, 13 из которых на сумму 44,3 миллиона рублей было подписано карельскими компаниями.

По сравнению с 2022 годом география форума расширилась вдвое — с 4 до 8 стран-участников. Помимо российских компаний, на мероприятии участвовали фирмы из Беларуси, Бразилии, Ирана, Китая, Киргизии, Казахстана, Турции и Узбекистана, представляя не только продукцию камнеобработки, но и карьерную технику.

«Эффективность работы „Карелфорума“ в текущем году существенно повысилась: заключены экспортные контракты на прямые поставки карельской продукции в зарубежные страны, будут значительно увеличены отгрузки на внутреннем рынке. В целом, можно признать итоги „Карелфорума — 2023“ положительными», — такую оценку событию дал заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Грандиозная выставка «Карелфорума 2023» расположилась в 3 павильонах комплекса «СТК-ЭКСПО» на площади 6 тысяч кв. м. В экспозиции приняли участие поставщики продукции из камня, изготовители камнеобрабатывающего оснащения, химии и расходного инструмента, а также строительные и ритуальные компании, а в качестве спикеров на мероприятии выступали более 50 ведущих экспертов сфер камнеобработки, архитектуры и дизайна.

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