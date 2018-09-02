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Новости. Погода
17:00, 02 Сентября 2018

На Карелию 3 сентября опустится туман

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О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 3 сентября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман.

Ветер восточных направлений слабый.

Температура ночью +10, +12, днем +18, +20 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность.
Местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром в прибрежных районах туман.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночная температура составит +9,+14 градусов, днем потеплеет до +17, +22.

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