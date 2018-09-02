На Карелию 3 сентября опустится туман

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О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 3 сентября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман.
Ветер восточных направлений слабый.
Температура ночью +10, +12, днем +18, +20 градусов.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром в прибрежных районах туман.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночная температура составит +9,+14 градусов, днем потеплеет до +17, +22.
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