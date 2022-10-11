На Карелию надвигается масштабная оттепель

На следующей неделе столбик термометра поднимется до +2°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Уходящая неделя в Карелии оказалась зимней, с метелями и морозцем. Высота снежного покрова достигла 36 см, а температурный фон был ниже нормы до 7°С.

В эти выходные, 17 и 18 декабря, из-за влияния антициклона станет меньше осадков и еще холоднее. В ночь на воскресенье похолодает до -12, -18°С, днем температура составит -5, -10°С, на востоке Карелии до -15°С.

Однако уже в начале следующей недели на Карелию обрушится серия циклонов, несущих теплый и влажный воздух Атлантики. Начиная с юго-западных районов, пойдет снег, переходящий в мокрый, а температура повысится до оттепели.

Пик потепления придется на четверг, 22 декабря, на юге республики столбики термометров поднимутся до +2°С, лишь на севере и востоке температуры останутся слабыми отрицательными, увеличится интенсивность осадков. По прогнозам похолодание наступит ближе к следующим выходным, с 24 декабря.