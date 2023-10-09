На Карелию надвигается новый циклон

Уже 11 октября в республике вновь начнет усиливаться ветер.

Атлантический циклон «Ральф» 11 сентября придет в Карелию. Об этом пишут в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Как уточнили в паблике, уже 11 октября в республике вновь начнет усиливаться ветер, в южных районах — южный и юго-западный, в северных — восточный и юго-восточный. Скорость его составит 5-10 м/с, а порывы 14-18 м/с.

Осадки на юге ожидаются в виде дождя, на севере — снега, переходящего в дождь.

При этом, по сравнению с последними днями, будет относительно тепло. В северных районах температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, в южных от +5 до +10 градусов.

Напомним, предыдущий циклон «Патрик» оставил серьезные разрушения в республике после себя. Глава Петрозаводска уточнила, когда будут устранены основные последствия непогоды.