На Карелию надвигается очередной снегопад

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда на Карелию опять обрушится непогода.

В карельском Гидрометцентре Елена Ишкина сообщила, что в субботу 7 апреля погода в Карелии резко ухудшится.

"В субботу в Карелию вернется снежная погода, - сказала Ишкина, - пройдет снег с дождем, местами ожидаются метели и снегопады, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на водоемах возможно усиление ветра до 23 м/с".

По информации синоптиков, температура воздуха 7 апреля ночью составит 0…-5, днем малоотрицательная – минус 2 – 4.

"В Пасху, 8 апреля, снег перейдет в дождь, ветер стихнет, - рассказали в Гидрометценре, - днем воздух прогреется до +7 градусов, но ночи будут еще холодные".

По-настоящему весенняя погода, по информации синоптиков, в Карелию придет после 11 апреля, когда выглянет солнце и плюсовая температура будет как в днем, так и в ночные часы.