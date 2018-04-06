Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
06:40, 06 Апреля 2018

На Карелию надвигается очередной снегопад

По теме

Погода в Петрозаводске сегодня, 6 апреля
06.04.18 07:05
Вода снизу, вода сверху: пятница в Петрозаводске будет теплой и дождливой
05.04.18 17:00
Погода в Петрозаводске сегодня, 5 апреля
05.04.18 07:05
Все новости
Загрузка...

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда на Карелию опять обрушится непогода.

В карельском Гидрометцентре Елена Ишкина сообщила, что в субботу 7 апреля погода в Карелии резко ухудшится.

"В субботу в Карелию вернется снежная погода, - сказала Ишкина, - пройдет снег с дождем, местами ожидаются метели и снегопады, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на водоемах возможно усиление ветра до 23 м/с".

По информации синоптиков, температура воздуха 7 апреля ночью составит 0…-5, днем малоотрицательная – минус 2 – 4.

"В Пасху, 8 апреля, снег перейдет в дождь, ветер стихнет, - рассказали в Гидрометценре, - днем воздух прогреется до +7 градусов, но ночи будут еще холодные".

По-настоящему весенняя погода, по информации синоптиков, в Карелию придет после 11 апреля, когда выглянет солнце и плюсовая температура будет как в днем, так и в ночные часы.

По теме

Погода в Петрозаводске сегодня, 6 апреля
06.04.18 07:05
Вода снизу, вода сверху: пятница в Петрозаводске будет теплой и дождливой
05.04.18 17:00
Погода в Петрозаводске сегодня, 5 апреля
05.04.18 07:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр
30.03.2018, 10:23
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего"
01.04.2018, 14:07
В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии
01.04.2018, 17:09
СРОЧНО: Мэрия Петрозаводска просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник

Аналитика

05.04.2018 10:12
Обществоведение
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 10
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
Вся аналитика

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
04.04.2018 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»