На Карелию надвигается снегопад

Ожидается выпадение от 15 до 35 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

Активный южный циклон по имени "Нилс" надвигается на Карелию, сообщается в паблике "Погода Петрозаводск и Карелии".

В пятницу, 4 октября, циклон доберется до южных районов нашей республики. Ожидается сильный снег, мокрый снег, метель.

Усилится северо-восточный, восточный ветер до 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Ожидается выпадение от 15 до 35 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

В ночь на 5 октября и 5 октября днем фронт циклона доберется до севера Карелии. Там также ожидается сильный снег, мокрый снег, метель, ветер северо-восточный с порывами до 20 м/с, на побережье Белого моря 25 м/с. Выпадет от 10 до 25 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

Температурный фон по всей Карелии составит -1...+3 градуса.

Вероятнее всего, повсеместно сформируется временный снежный покров. Высоту его назвать весьма проблематично, так как земля сейчас теплая, снег при падении на землю начнет таять. В связи с весьма интенсивным выпадением осадков снег не будет успевать таять и начнет формироваться снежный покров.

Лоухский и Калевальский районы циклон обойдет.