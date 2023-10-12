На Карелию надвигается стихия

Спасатели предупредили о порывистом ветре и дожде с мокрым снегом, которые обрушатся на республику.

В МЧС Карелии со ссылкой на карельский Гидрометцентр предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Так, с 07.00 -10.00 часов в субботу 14 октября местами по республике ожидается усиление ветра. Порывы ветра — до 15-18 м/с, на акваториях крупных водоемов — до 22 м/с.

Днем в субботу преимущественно по центральным и северным районам республики ожидается сильный дождь, на севере с мокрым снегом.

Под действие стихии могут попасть все районы республики.

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