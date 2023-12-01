На Карелию надвигаются первые настоящие морозы до -28℃

О наступающих холодах предупредили в карельском Гидрометцентре.

Специалисты ЦГМС Карелии рассказали о погоде на начало следующей недели.

По данным синоптиков. В выходные снег небольшой или умеренный интенсивности будет продолжать идти на большей части территории республики. Однако уже в понедельник инициатива перейдет к антициклону.

Небо прояснится, а температура начнет падать. Если на выходные ожидается -7℃, -14℃, то, начиная с понедельника, ночью столбик термометра в Карелии будет опускаться до -12℃, -17℃, местами до -25℃, -28℃.

Днем температура не превысит -9℃, -15℃. Как уточнили синоптики, такие морозы в народе называются «введенскими».