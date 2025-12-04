На Карелию надвигаются снегопады

Госавтоинспекция Карелии опубликовала тревожное предупреждение об изменении погоды.
На Карелию надвигается мокрый снег. По сообщению синоптиков, в ближайшие дни в Карелии ожидаются интенсивные снегопады. По южным районам и столице республики возможен мокрый снег, местами метели. Карельский гидрометцентр предупреждает, что снег пойдет уже сегодня, 5 декабря, причем он будет умеренным все ближайшие три дня. На дорогах ожидается гололедица.
Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды, быть готовыми к осложнению дорожной обстановки.
Для безопасного движения выбирайте комфортную скорость, подходящую для обеспечения контроля дорожной обстановки и плавный стиль езды. Соблюдайте боковой интервал и дистанцию. Не выполняйте резких маневров и опасных обгонов.