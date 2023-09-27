На Карелию неумолимо надвигается похолодание

Синоптики рассказали, когда в республику придет настоящая осень с дождями и северным ветром.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде на ближайшие две недели. По словам синоптиков, необычайно теплая погода уйдет вместе с сентябрем — в октябре жителей республики ждет настоящая северная осень, пасмурная и холодная.

На этой неделе температура все еще серьезно превышает климатическую норму, на 4-6℃, но на смену затянувшемуся «бабьему лету» уже неумолимо надвигаются сезонные перемены.

Если в ближайшие выходные максимальная температура еще составит +11, +16℃, то с понедельника она едва пересечет отметку +10℃, а по северным районам +6℃. С похолоданием придут дожди, а ветер сменит направление на северное.

Тем не менее, в ЦГМС выразили надежду, что грядущее похолодание не будет окончательным и октябрь еще порадует жителей Карелии солнцем и теплом.