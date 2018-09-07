На карельской границе оштрафовали искренне раскаявшегося нарушителя

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Житель Лахденпохского района пытался провезти из Финляндии мороженую рыбу, но был пойман с поличным, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
Нарушения правил ввоза регулярно выявляются государственными инспекторами на границе России и Финляндии.
Так, 20 августа на пограничном пункте "Вяртсиля" в ручной клади жителя поселка Лумиваара Лахденпохского района была обнаружена потрошеная мороженая рыба без заводской упаковки и каких-либо маркировок общим весом 2,15 кг.
В протоколе нарушитель написал, что искренне сожалеет о случившемся и впредь обещает соблюдать требования закона.
За выявленное нарушение требований действующего законодательства любителю рыбы был назначен штраф в размере 500 рублей.
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