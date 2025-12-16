На Казарменской улице в Петрозаводске вспыхнул скандальный шлагбаум

Шлагбаум, перекрывающий въезд в ЖК «Александровский», воспламенился.

На Казарменской улице в Петрозаводске загорелся шлагбаум, перекрывающий въезд на территорию ЖК «Александровский». Видео происшествия, сделанное прохожим, опубликовали в группе «Карелия | ЧП ДТП».

— Вроде бы закоротила проводка подсветки шлагбаума, — привели там слова очевидца.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС по Карелии, заявлений о пожаре на указанном участке в ведомство не поступало.

Ранее, 9 сентября, этот же шлагбаум на скорости пробил неизвестный велосипедист.

Напомним, летом этого года возле дома № 4 по улице Казарменской в столице Карелии появился шлагбаум, перекрывший дорогу всем, кроме жильцов новостройки. Несмотря на то, что огороженная территория считается жилой зоной, которую запрещено использовать для сквозного проезда автомобилей, устройство стало причиной бурных дискуссий в социальных сетях. Водителей, вынужденных объезжать улицу, категорически не устраивал факт наличия ограды. Собственники квартир, в свою очередь, хотели добиться тишины и сохранности асфальтового покрытия, за содержание которого они платят самостоятельно.