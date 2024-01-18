На Килиманджаро теперь развевается флаг Карелии

Кроме того, альпинист водрузил флаг Карелии на Эверест − высочайшую гору в мире (высота над уровнем моря − 8 849 метров). Восхождение на Гималаи заняло у его команды больше месяца. В дороге они столкнулись с различными трудностями — от тяжести акклиматизации до шквалистого ветра и перепадов температуры.
В феврале 2022 года он поднялся и развернул флаг Карелии на высочайшей горе Южной Америки − вершине Аконкагуа (высота над уровнем моря − 6962 метра).
Как рассказали в источнике, Константин также взошел на Эльбрус − высочайшую гору России высотой в 5642 метра над уровнем моря.
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