На кладбище в Петрозаводске были найдены улики преступления

Мужчина спрятал краденые из частного дома вещи на кладбище, сообщили в МВД Карелии.

В воскресенье, 21 апреля, в вечернее время хозяева одного из частных домов Петрозаводска, возвращаясь домой, увидели, как с их дворовой территории выбежал незнакомец.

Осмотрев дом, который на время отсутствия жильцов оставался незапертым, они обнаружили пропажу детского рюкзака со школьными принадлежностями, планшетного компьютера и портативной колонки. Общий ущерб от похищенного превысил 25 тысяч рублей.

Потерпевшие успели запомнить приметы мужчины. По ним участковый уполномоченный полиции, обслуживающий этот район, опознал ранее неоднократно судимого, безработного 34-летнего жителя карельской столицы.

Мужчина дал признательные показания и указал, что спрятал похищенное имущество на кладбище.

Возбуждено уголовное дело.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.