Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
11:38, 22 Апреля 2019
фото: © EPA/DENIS SINYAKOV

На кладбище в Петрозаводске были найдены улики преступления

Загрузка...

Мужчина спрятал краденые из частного дома вещи на кладбище, сообщили в МВД Карелии.

В воскресенье, 21 апреля, в вечернее время хозяева одного из частных домов Петрозаводска, возвращаясь домой, увидели, как с их дворовой территории выбежал незнакомец.

Осмотрев дом, который на время отсутствия жильцов оставался незапертым, они обнаружили пропажу детского рюкзака со школьными принадлежностями, планшетного компьютера и портативной колонки. Общий ущерб от похищенного превысил 25 тысяч рублей.

Потерпевшие успели запомнить приметы мужчины. По ним участковый уполномоченный полиции, обслуживающий этот район, опознал ранее неоднократно судимого, безработного 34-летнего жителя карельской столицы.

Мужчина дал признательные показания и указал, что спрятал похищенное имущество на кладбище.
Возбуждено уголовное дело.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-04-22 12:34:51
Миллионы безработных и ранее судимых бродят по России в поисках еды. Ничего, кроме воровства, рынок не отрегулировал. Что власть думает?
Мизантроп
2019-04-22 12:47:48
кир, Думает, что до 2024 продержатся.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
15.04.2019, 11:59
Соседи показывают настоящую драму
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи

Аналитика

Сегодня 10:56
Капитал
На что пойдут дополнительные доходы Карелии?
Жилье врачам и сиротам, лекарства для диабетиков, ремонт школ и помощь семьям с детьми – глава Карелии Артур Парфенчиков предложил направить дополнительные доходы бюджета на острые социальные нужды.
Шанс для оппозиции
Сегодня 09:47
Вспоминая Худилайнена 11
18.04.2019 15:39
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 21
17.04.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 5
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»