На кладбище в Петрозаводске прошел крестный ход (ФОТО)

В день Святой Троицы кресту на Зарецком кладбище, где когда-то находился Троицкий храм, прошел крестный ход, сообщается в паблике Петрозаводской и Карельской епархии.

В Петрозаводске 12 июня, в праздник Святой Троицы, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин возглавил Божественную литургию и Великую вечернюю с чтением коленопреклонных молитв в Крестовоздвиженском соборе и традиционный крестный ход к поклонному кресту на Зарецком кладбище, где когда-то находился Троицкий храм. Старое название Зарецкого кладбища — «Троицкое» — от существовавшей до 1931 года кладбищенской церкви во имя Святой Троицы.

В этот день исполнилось 36 лет со дня иерейской хиротонии митрополита Константина.

В конце богослужения митрополит Константин поздравил присутствующих с праздником Святой Троицы, днем рождения Церкви.

А в это время на площади Кирова в Петрозаводске отмечали День России. Грандиозный песенный праздник устроили около двух тысяч человек.