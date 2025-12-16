На Ключевой в Петрозаводске освятили первый в районе храм

Карельский митрополит Константин освятил новый православный храм в петрозаводском районе Ключевая.
14 декабря митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил освящение нового Храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», построенного на улице Нойбранденбургской в Петрозаводске. Об этом сообщили в группе «Православие в Карелии».
— Это событие стало поистине историческим для жителей района, где многие годы не было своего духовного центра. Храм, занявший место в сердце Ключевой, — рядом со школой и поликлиникой, возводился на добровольные пожертвования с 2016 года, воплотив долгожданную мечту, зародившуюся ещё в 2005 году, — рассказали там.
Церковь представляет собой двухэтажное здание высотой около 20 метров и площадью 350 квадратных метров. В будущем на территории храма планируется возведение приходского дома и воскресной школы.
Ранее мы писали, что над древним храмом в Яшезерском монастыре, расположенном в селе Шелтозере Прионежского района, вновь установили православный крест, который был насильственно снят в период богоборчества 100 лет назад.