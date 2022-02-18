Площадка позволит открыть первую в республике детскую школу сапбординга и вейкбординга.

На Ключевском карьере в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом. С таким предложением выступил 21 февраля на планерном совещании в городской администрации президент Федерации воднолыжного спорта Карелии Александр Николаевский.

По его словам, площадка позволит создать в республике первую детскую школу сапбординга и вейкбординга. Однако городских общественников, которые пришли на планерку, в первую очередь интересовало, не собираются ли любители воднолыжного спорта построить на Ключевском карьере какие-либо стационарные объекты и установить вокруг них ограждения, которые закроют доступ к популярному месту отдыха для остальных жителей карельской столицы.

Читайте подробнее в статье «Девочка с веслом как символ Ключевского карьера».