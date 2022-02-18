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На Ключевском карьере в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом

Новости. Общество
13:49, 21 Февраля 2022
фото: © thence5 / fototerra.ru

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Площадка позволит открыть первую в республике детскую школу сапбординга и вейкбординга.

На Ключевском карьере в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом. С таким предложением выступил 21 февраля на планерном совещании в городской администрации президент Федерации воднолыжного спорта Карелии Александр Николаевский.

По его словам, площадка позволит создать в республике первую детскую школу сапбординга и вейкбординга. Однако городских общественников, которые пришли на планерку, в первую очередь интересовало, не собираются ли любители воднолыжного спорта построить на Ключевском карьере какие-либо стационарные объекты и установить вокруг них ограждения, которые закроют доступ к популярному месту отдыха для остальных жителей карельской столицы.   

Читайте подробнее в статье «Девочка с веслом как символ Ключевского карьера».

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Комментарии

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тойво неулыба
2022-02-21 14:33:24
Можно понять тамошних куркулей. Хотели тишины, а теперь дым столбом и радостные визги им обеспечены каждое лето. И поделом. В другой раз будут летом снегом делиться
горский еврей
2022-02-21 14:09:45
Зачем вообще пускают этих городских общественников на планёрки.Гнать их в шею нужно или картошкой подорожавшей на 64 процента, накормить, чтоб заткнулись наконец. Только дурные и примитивные слои населения могут быть против таких проектов. Во всём мире уже все люди только за то, чтобы строилось что-то для народа стоящее, особенно если это касается привлечения подрастающего поколения. Гулять им всё негде, не нагуляются никак на Кургане и Карьере.
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