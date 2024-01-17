На Ключевском карьере в Петрозаводске поймали в объектив рыжую «фотомодель»

Лисицу запечатлела жительница карельской столицы.
В городском паблике Живой Петрозаводск опубликовали фото читательницы Анны Редькиной, которая поймала в объектив рыжую гостью.
«Красавица-лисичка на Ключевском карьере», — прокомментировала автор снимков.
«Какое мастерство автора фото! Браво и модели, и автору!», — написала под постом Наталья.
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