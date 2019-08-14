На "Коле" в Карелии столкнулись две газели, есть пострадавший

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ДТП произошло 13 августа на 852 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 7.55 водитель газели, выполняя маневр обгона, не учел боковой интервал и столкнулся с попутным (обгоняемым) фургоном ГАЗ с последующим съездом в кювет.
В результате происшествия пострадал 38-летний пассажир (житель Сегежского района), мужчине оказана медицинская помощь.
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