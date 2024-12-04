«На колёсах»: открыта регистрация на автотур для карельских предпринимателей

Предприниматели Карелии могут подать заявку на участие в автотуре по Кондопожскому району.

Центр «Мой бизнес» Республики Карелия пригласил производителей и предпринимателей принять участие в очередном автотуре «На колёсах». Как сообщили в Минэкономразвития Карелии, 10 декабря участники тура отправятся в путешествие по туристическим объектам Кондопожского района.

Маршрут тура: Петрозаводск — «Гора Сампо» — тур. Комплекс «Озера» — гостевой дом «Маша и Медведь» (с. Кончезеро) — гостиница «Калевала» (дер. Косалма) — отель-резиденция «Северный сад» (дер. Косалма) — Петрозаводск.

Как уточняется, цель автотура ━ способствовать развитию сотрудничества между производителями и туристическими объектами Карелии. Участники тура смогут наладить прямые контакты, обсудить возможности совместной работы и презентовать свою продукцию.

Поучаствовать могут:

— Самозанятые граждане, зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход;

— Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Карелия.

Участие в проекте бесплатное. Все организационные вопросы, включая трансфер и посещение туристических объектов, берет на себя Центр «Мой бизнес».

Чтобы принять участие в автотуре, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8142) 44-54-00 (доб.149).