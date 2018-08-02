На коммунальные аварии в Петрозаводске можно оперативно пожаловаться через смартфон

Петрозаводчане опробовали новый интернет-сервис "Водный сигнал".

Недавно в "РКС-Петрозаводск" запустили новый сервис "Водный сигнал". С помощью этого сервиса о проблемах с водоснабжением в Петрозаводске можно оперативно рассказать, имея лишь доступ в интернет. Для этого нужно сделать фото коммунальной аварии и отправить его на номер 8 911 4300547 через мессенджеры WhatsApp и Viber или на электронную почту signal@rks.karelia.ru.

Также на сайте водоканала pks-vodokanal.ru можно рассказать о повреждении, кликнув на кнопку "Сообщить о проблеме". Специалисты АО "ПКС-Водоканал" оперативно устранят повреждение по указанному вами адресу. С помощью сервиса "Водный сигнал" можно сообщать и об открытых колодцах, такие заявки в "РКС-Петрозаводск" уже поступали: на месте специалисты водоканала устанавливают новые крышки, либо же передают информацию об открытых колодцах ответственным за них лицам. А совсем недавно благодаря "Водному сигналу" была устранена течь колонки по адресу Вытегорское шоссе, 78.

Если вы увидели открытый люк, повреждение на сетях – не проходите мимо! Для того чтобы сообщить о проблеме "РКС-Петрозаводск", достаточно иметь под рукой смартфон, а правильно оформить обращение вы без труда сможете с помощью современного и удобного сервиса "Водный сигнал".