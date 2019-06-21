На Кондопожском ЦБК открыли Доску почета

В преддверии празднования 90-летия предприятия, на площади перед центральной проходной Кондопожского ЦБК состоялась церемония открытия Доски почета лучших работников, сообщает пресс-служба ЦБК.

Возродилась хорошая традиция, направленная на поощрение и моральное стимулирование труда.

Сердцем комбината всегда остаются его люди. На протяжении 90 лет Кондопожский ЦБК, благодаря трудовому коллективу и его передовикам, вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие города, республики и страны. 16 лучших работников из разных служб и подразделений комбината со стажем работы не менее 15 лет удостоились того, чтобы их портреты были размещены на главной визитной карточке коллектива под лозунгом "Наши сотрудники – наша гордость".





Торжественную церемонию открыл генеральный директор АО "Кондопожский ЦБК" Виктор Толстов. Он тепло поприветствовал и поздравил всех, для кого этот день стал настоящим праздником, и отметил, что благодаря самоотверженному труду работников предприятия, их отдаче, работе, которую они выполняют, не жалея сил и времени, комбинат имеет возможность развиваться, двигаться вперед и не бояться никаких трудностей.





Среди лучших на Доске почета – машинисты бумагоделательных машин и котельного оборудования, электромонтеры, аппаратчик целлюлозного завода, размольщик древесномассного цеха, стропальщик транспортно-складского хозяйства, заместитель главного энергетика, руководитель службы КИПиА, старшая медицинская сестра поликлиники, слесарь-ремонтник, контролер цеха контроля качества продукции. Ответственные и инициативные, они не только являются первоклассными специалистами и лучшими в своем деле, но и активно участвуют в жизни трудового коллектива.





Доска почета будет обновляться и станет новым видом поощрения для рабочих и специалистов предприятия.