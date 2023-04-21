На «Кондопожском ЦБК» запущена в эксплуатацию новая транспортно-упаковочная линия

На предприятии группы компаний «Карелия Палп» запустили новую транспортно-упаковочную линию, которая позволит расширить линейку продукции.

«Кондопожский ЦБК» (входит в состав группы компаний «Карелия Палп») завершил установку и пуско-наладочные работы на новой транспортно-упаковочной линии.



Оборудование позволяет расширить диапазон форматов производимой комбинатом продукции под потребности

заказчика, а также дает возможности для увеличения объема сбыта легкограммажной упаковочной бумаги как в России, так и за рубежом.



Официальный старт работе нового оборудования дали и.о. министра природных ресурсов и экологии республики Алексей Павлов, генеральный директор группы компаний «Карелия Палп» Юрий Айвазов, управляющий директор кондопожского ЦБК Сергей Байдин и советник генерального директора «Карелии Палп» Виктор Толстов.







«Быть участником столь важного для экономики региона события как завершение части инвестпроекта одного из крупнейших предприятий республики, конечно, приятно, – сообщил Алексей Павлов. – Комбинат развивается, нацелен на

новые проекты и продукты, на повышение собственной клиентоориентированности, является надежным работодателем, на протяжении более 90 лет создавая продукт

известный во всем мире своими качественными характеристиками».



Установка транспортно-упаковочной линии – важный этап программы перевода части парка бумагоделательных машин комбината с производства газетной бумаги на упаковочные виды продукции.



Оборудование позволяет поставлять заказчикам рулоны шириной до 2 800 мм, диаметром до 1 500 мм. Рулоны таких размеров особенно востребованы производителями гофрированного картона на экспортном и внутреннем рынках.







«Спрос на упаковочную бумагу растет, и мы безусловно стремимся быть на гребне этой волны, – говорит генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов. – Заказчики, по причине особенностей параметров своих производственных линий, используют рулоны бумаги определенной ширины.

Главной задачей новой линии стало обеспечение форматов рулонов, соответствующих потребностям рынка упаковочных бумаг, а также повышение прочностных качеств упаковки нашей продукции для еще более надежной и гарантированной ее доставки заказчику».



Проработка проекта началась в 2019 году после принятия решения о расширении номенклатуры производимой продукции и о ее дополнении легкограммажной упаковочной бумагой. В 2021 году проект стартовал, в 2023-м

завершился.



«Одним из критериев выбора данного оборудования было требование по обеспечению безопасности рабочих мест, – отмечает Сергей Байдин, управляющий директор Кондопожского ЦБК. – Аналогичные требования по

безопасности мы предъявляли и к себе, и к другим участникам исполнения проекта. Ведь демонтаж прежней упаковочной линии и монтаж новой производился без остановки основного производства».







Транспортно-упаковочная линия оснащена современным оборудованием, спроектирована с соблюдением мировых стандартов безопасности и требований охраны труда. Линия разделена на зоны безопасности, по периметру установлены

ограждения и световые барьеры, автоматические блокираторы.



На стадии монтажа работа всех охранных систем прошла обязательную проверку.







Проект по созданию новой транспортно-упаковочной линии – первый этап инвестиционной программы группы компаний «Карелия Палп», направленной на расширение продуктового портфеля и обновление производственных мощностей

кондопожского ЦБК. Его следующие этапы связаны с созданием макулатурной линии и с производством растворимой целлюлозы.



Справка о группе компаний:



ООО «Карелия Палп» - управляющая компания группы.

АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» – градообразующее предприятие, имеющее более чем 90-

летнюю историю, расположено в городе Кондопога (Республика Карелия).



Газетная бумага кондопожского целлюлозно-

бумажного комбината признана одной из самых экологически чистых в мире – почти на 80 % состоит из древесной массы и

лишь на 20% из целлюлозы.



ООО «Кареллестранс» – компания, оказывающая полный спектр транспортных услуг предприятиям Группы: пассажирские и грузовые перевозки, транспортировка леса, внутренняя логистика, погрузка и отправка готовой продукции.



АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» – одно из старейших лесозаготовительных предприятий республики. Основными направлениями деятельности являются лесозаготовка, транспортировка и сбыт древесины. Особое внимание в компании уделяют вопросам лесовосстановления.



ООО «ВитаЭнерджи» - лесной актив Группы, приобретенный в 2021 году с целью поддержания сырьевой безопасности. Основной вид деятельности компании - лесозаготовка и лесовосстановление. Актив расположен в Республике Коми.

В группе компаний «Карелия Палп» трудятся более четырех тысяч человек.





