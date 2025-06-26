В Китае представили поезд, развивающий скорость до 600 км/ч

Авторы проекта рассказали, по какому принципу будут работать новые составы.

На XII Всемирном конгрессе высокоскоростных железных дорог, проходившем в Пекине, представили прототип поезда, способного развивать скорость до 600 км/ч. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Как ожидают разработчики, новый поезд компании CCRC Changchun Railway Vehicles будет особенно востребован на маршрутах между крупнейшими городами КНР. Инженеры надеются, что строительство коммерческих линий для таких поездов в большем масштабе начнется через 5 лет, — отметили в агентстве.

По словам авторов проекта, поезд маглев (от англ. magnetic levitation — магнитная левитация) — вид рельсового транспорта, который действует на магнитной подушке и характеризуется высокой экологичностью и безопасностью.

Ранее мы писали, что до конца 2028 года Москву и Санкт-Петербург свяжут 28 высокоскоростных электропоездов, а к 2030 их количество будет доведено до 43. Их максимальная скорость будет достигать 400 км/ч, а новая магистраль позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Сейчас средняя скорость знаменитого «Сапсана» едва превышает 200 км/ч, а время в пути составляет около 4 часов.