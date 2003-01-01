В Карелии на конькобежном стадионе заменяют устаревшую систему освещения для занятий вечерним спортом

На конькобежном стадионе в городе Сортавала начались работы по замене системы освещения. Демонтируются опоры, служившие более 35 лет и не обеспечивавшие достаточный уровень освещённости.
Модернизация освещения направлена на создание безопасных и комфортных условий для занятий спортом в тёмное время суток.
В рамках модернизации на шести новых опорах установят 28 современных светильников-прожекторов, сообщает глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин. Это позволит проводить тренировки и соревнования не только днём, но и в вечернее время, соответствуя нормативным требованиям к освещению спортивных объектов.
Работы выполняются под руководством Антона Коенена, контроль осуществляют директор Школы Олимпийского резерва Артемий Евсеев и депутат Вадим Лисовский.
