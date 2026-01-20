РЕКЛАМА
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42
Ежемесячная выплата для школьников 17–18 лет увеличена в Карелии

13:36

Лису заметили на территории Республиканской больницы в Петрозаводске

13:20

Поликлиники Петрозаводска оснастили новой техникой и отремонтировали в рамках нацпроекта

13:05

Мужчина с поддельным паспортом хотел снять деньги в банке Петрозаводска

12:51

С 1 февраля Соцфонд автоматически увеличит размер социальных выплат и пособий

12:37

Два человека погибли в аварии с бензовозом на трассе «Кола»

12:30

Российский космонавт показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

12:17

Утренний автобусный рейс из Петрозаводска в Ладва-Ветку отменен

12:02

Станция переливания крови Петрозаводска обратилась за помощью к горожанам

11:37

Десять новых автобусов вышли на муниципальные маршруты Петрозаводска

11:21

«Сгорело всё»: пострадавшие на пожаре в Ильинском просят помощи

11:07

На Кукковке 17 квартир остаются без тепла

10:50

Умерла учительница из Кадетского корпуса в Петрозаводске

10:42

Семейная пара из Кондопоги отметила «сапфировую» свадьбу

10:23

При поддержке правительства Карелии в Петрозаводске продолжат обновлять дорожную инфраструктуру

10:18

В Петрозаводске состоится массовый забег «Бегущие огни Гипербореи»

10:02

Человек пострадал в аварии после съезда авто в кювет в Карелии

09:39

Госавтоинспекция проводит в Петрозаводске массовые проверки

09:29

В поселке Пуйккола в Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:58

Стали известны подробности смертельного ДТП в Прионежском районе

08:39

В МВД напомнили о еще одном способе защиты аккаунта на Госуслугах

08:22

Заяц и волк попали в фотоловушку заповедника «Кивач»

08:02

Ученые зафиксировали изменение формы мозга у астронавтов после полетов

07:44

Водлозерский парк приглашает рыбаков на фестиваль «Пудожские налимы»

07:19

В парламенте Карелии поддержали запрет дрифтинга на парковках и в общественных местах

07:02

В Малайзии работает «дом престарелых» для молодёжи, страдающей от выгорания

06:41

Учёные раскрыли, у каких народов России самый высокий генетический риск инфаркта

23:59

В часть квартир на Кукковке тепло так и не вернулось

23:53

22:20

США вывели на старт ракету, которая отправится на Луну

22:02

В Петрозаводске появилась карта с «маршрутами здоровья»

21:30

В Китае в 2025 году зарегистрирована рекордно низкая рождаемость за всю историю

21:01

Новую тепловую сеть на Ключевой в Петрозаводске планируют построить к зиме 2026 года

20:04

В Петрозаводске в 2025 году с контейнерных площадок вывезли 2,5 тысячи тонн брошенных шин

19:26

Артур Парфенчиков поручил до 1 мая навести порядок у городских контейнерных площадок

19:15

Учёные дали прогноз на курортный сезон в 2026 году

19:02

В Петрозаводске водителя привлекли к ответственности за опасный «дрифт»

18:30

Анализ на вирус папилломы человека стал бесплатным в России

18:02

Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Прионежском районе

17:50

Артур Парфенчиков поручил расширить сеть городских маршрутов и продолжить обновление транспорта в Петрозаводске

17:45

Регистрация на Республиканскую спартакиаду трудовых коллективов открыта в Петрозаводске

17:32

Родительские клубы в Карелии помогают семьям с особыми детьми

17:07

Карельские пожарные роботы начали охранять главный аэропорт Узбекистана

17:03

Небольшой снег и похолодание до минус 13 градусов прогнозируют в Карелии 21 января

16:52

Стало известно, когда в дома на Кукковке вернется тепло

16:48

В Петрозаводске начинается обучение водителей троллейбусов с зарплатой от 69 тысяч рублей

16:45

Началась регистрация на «Лыжню России – 2026»

16:36

Больничные клоуны устроили спортивный праздник для мальчика Севы и его семьи

16:20

Федеральный телеканал рассказал о карельском десятикласснике, который ходит в школу по дороге с волками

16:02

Более полумиллиона литров минеральной воды заказали россияне за новогодние каникулы

15:40

Создатели ресурса о топонимах Карелии стали лауреатами премии «Наследие»

15:31

В России могут разрешить оплачивать парковку после её использования

15:20

Тело предположительно российского пловца Свечникова нашли у берегов Турции

15:08

Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

15:01

Найдены самый дешёвый и самый дорогой лоты на торгах от приставов в Карелии

14:50

Подросток погиб на выставке военной техники в Якутске

14:29

В «Талоярви» начались продажи квартир в доме с самыми шикарными видами на Онежское озеро

14:22

Карельский Роспотребнадзор назвал одну из самых полезных привычек для здоровья

14:17

Крупнейший в 21-м веке выброс радиации произошел в околоземном пространстве

14:09

Ученые предупредили о новом пике мощнейшей магнитной бури

13:51

Россияне в среднем съезжают от родителей в 21 год

13:32

В Петрозаводске за неделю выявили 325 нарушений в содержании многоквартирных домов

13:18

Законопроект о доплате республиканским спасателям и пожарным внесли в парламент Карелии

13:06

Назван средний размер пенсии в Карелии после индексации

12:54

Петрозаводчанин избил возлюбленную кочергой после спора о собачьем корме

12:38

Крупный производитель электроники прекращает выпуск смартфонов

12:20

Проблема с доставкой школьников из Берёзовки в Кондопогу не решена

12:19

Количество заболевших ОРВИ и гриппом вновь стало расти в Карелии

12:02

Житель севера Карелии зарезал знакомого и спрятал тело в сарае

11:50

69-летний пешеход попал под колеса машины в Петрозаводске

11:38

В России сняли ограничения по учету отпусков по уходу за ребенком в страховом стаже

11:17

Умер филолог, педагог и телеведущий Иосиф Гин

11:02

15-летняя девочка получила травмы при столкновении двух авто в Петрозаводске

10:52

В Карелии на треть выросло число аварий из-за выезда на встречку

10:40

Автомобиль и микроавтобус жестко столкнулись на севере Карелии

10:28

Два человека пострадали на ночном пожаре в десятиэтажном доме в Петрозаводске

10:15

Ушел из жизни модельер Валентино Гаравани

10:08

Пенсионерка из Карелии потеряла 190 тысяч рублей, зарабатывая на «лайках»

09:53

В поселке Ильинский простились с погибшим на СВО Дмитрием Кинниевым

09:17

Выплата почетным донорам в России выросла

08:59

В Костомукше простятся с погибшим на СВО Ильей Космачевым

08:38

К Земле прилетел аномальный поток плазмы

08:20

Россиянам предложили определить, какое стихотворение написал ИИ

08:00

Команда гимнасток из Петрозаводска завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Уфе

07:40

На Кукковке двое суток нет тепла в квартирах после аварии на теплосети

07:20

В Карелии в 2026 году приостановили 92 разрешения такси из-за отсутствия страховки ОСГОП

07:00

Девочки из Петрозаводска взяли «серебро» на региональных соревнованиях по футзалу

06:40

Врач назвал безопасную норму чая в день

00:10
Сегодня 10:50
В Петрозаводске на утро 21 января в жилом районе Кукковка без отопления остаются 17 квартир из-за невозможности для специалистов попасть во все помещения для снятия воздушных пробок.

фото: © Столица на Онего

Ситуация вышла за рамки типовой коммунальной проблемы. Для обеспечения доступа к инженерным системам и оказания помощи жильцам к решению вопроса подключены правоохранительные органы и прокуратура, сообщает Глава Карелии Артур Парфенчиков со ссылкой на слова Председателя Госкомитета по стройжилнадзору Григория Вертинского.

В данный момент 17 квартир всё ещё без тепла из-за из-за отсутствия доступа в них. Привлечена полиция и прокуратура.

Власти оперативно реагируют на обращения граждан. За прошедшую ночь поступило три сообщения от жителей Кукковки, по каждому из которых ведётся работа. 

Ранее мы сообщали, что жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях, а 20 января  в часть квартир тепло до сих пор не вернулось.

 

