На Кукковке 17 квартир остаются без тепла

В Петрозаводске на утро 21 января в жилом районе Кукковка без отопления остаются 17 квартир из-за невозможности для специалистов попасть во все помещения для снятия воздушных пробок.
Ситуация вышла за рамки типовой коммунальной проблемы. Для обеспечения доступа к инженерным системам и оказания помощи жильцам к решению вопроса подключены правоохранительные органы и прокуратура, сообщает Глава Карелии Артур Парфенчиков со ссылкой на слова Председателя Госкомитета по стройжилнадзору Григория Вертинского.
В данный момент 17 квартир всё ещё без тепла из-за из-за отсутствия доступа в них. Привлечена полиция и прокуратура.
Власти оперативно реагируют на обращения граждан. За прошедшую ночь поступило три сообщения от жителей Кукковки, по каждому из которых ведётся работа.
Ранее мы сообщали, что жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях, а 20 января в часть квартир тепло до сих пор не вернулось.