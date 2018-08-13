На Кукковке к подросткам подъехал автомобиль, вышедшие из него люди заставили парней вывернуть карманы

На улице в Петрозаводске ограбили двоих подростков, один из предполагаемых злоумышленников арестован.

Как рассказали в карельском МВД, в полицию Петрозаводска обратились родители двоих подростков, у которых неизвестные на улице отобрали мобильные телефоны. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

"Двое подростков прогуливались вечером во дворе одного из многоквартирных домов микрорайона Кукковка. К ним подъехал автомобиль. Вышедшие из него мужчины, применив силу, заставили молодых людей показать содержимое карманов. После этого они забрали их мобильные телефоны и скрылись", - сообщили в министерстве.

По факту случившегося было возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

В настоящее время личности подозреваемых в грабеже установлены.

"Один из них – 29-летний ранее судимый житель Петрозаводска задержан и арестован", - заключили в МВД.