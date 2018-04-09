На Кукковке молодые люди, забравшись на крышу гипермаркета, кидались снежками в прохожих

Читатель "Столицы на Онего" рассказал, как в Петрозаводске молодые люди, забравшись на крышу гипермаркета, кидались в прохожих снежками и льдом.

По его словам, инцидент произошел в минувшее воскресенье днем. Молодые люди, утверждает он, были пьяны.

"В одном из гипермаркетов на Кукковке в Петрозаводске молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрались на крышу и кидались льдом и снежками с высоты пятиэтажного дома по прохожим на улице Ровио", - рассказал читатель.

"Сотрудниками гипермаркета по просьбе посетителей был вызван наряд полиции, который задержал молодых хулиганов и препроводил в отдел полиции", - добавил он

В МВД Карелии "Столице на Онего" подтвердили, что такой инцидент был. Но в тот момент, когда наряд полиции прибыл на место, молодых людей там уже не было, заверили в ведомстве.

"Проводится проверка", - заключили в МВД.