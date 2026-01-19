На Кукковке двое суток нет тепла в квартирах после аварии на теплосети

Отключенное 18 января тепло- и водоснабжение в микрорайоне Кукковка по причине аварии на магистральной теплосети до сих пор не вернулось во множество домов.
Жители микрорайона Кукковка города Петрозаводска массово жалуются на так и не вернувшееся в их дома теплоснабжение, приостановленное из-за аварии на магистральной теплосети.
Под постом в местном паблике о подведении спустя сутки тепла множество людей отрицают этот факт, утверждая, что в их квартирах, подъездах или домах до сих пор холодно и холодные батареи.
Несмотря на то, что на дворе — 20 января, а с момента аварии прошло почти двое суток.
Торнева, Питкярантская, Генерала Фролова, Балтийская, Карельский проспект, Лыжная, Ровио, Сортавальская и Парфёнова — местные жители с целого спектра улиц микрорайона жалуются в комментариях на отсутствие в их жилищах тепла, воды или и того, и другого.
В то же время администрация Петрозаводского городского округа сообщила, что работы по устранению аварийной ситуации завершены, и дальнейшие действия по подключению домов к коммунальным сетям.
Жители района ждут, когда управляющая компания всё-таки решит возникшие проблемы и вернёт тепло и/или воду в их дома.
Ранее мы сообщали, что жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях.