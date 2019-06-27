На Кукковке установят уникальные для Петрозаводска арт-объекты

В рамках программы поддержки местных инициатив заброшенный пустырь в микрорайоне Кукковка III будет благоустроен и на нем появятся уникальные для Петрозаводска арт-объекты.

В минувшую среду, 26 июня, глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание в новом микрорайоне Кукковка III, где возвышаются новенькие разноцветные дома жилых комплексов "Белые ночи" и "Свиристели". В ходе совещания вместе с директором по развитию ООО "Нова-Инвест" Виталием Мелеевым и гендиректором компании-подрядчика "КарелСтройУправление" Артемом Крюковом обсудили вопрос благоустройства пустыря на улице Энтузиастов.

"Рекреационная зона, которая осталась после застройки микрорайона, требует благоустройства, - сказала Ирина Мирошник. - И хорошая идея предложена – сделать пешеходную территорию с перспективой дальнейшего развития – пешеходный бульвар".

По словам Виталия Мелеева, идею создать аллею Энтузиастов на заброшенной территории между новым гипермаркетом "Лента" и новостройками предложили молодые мамы микрорайона.

Что появиться на новой аллее, читайте здесь.