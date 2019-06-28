На Кукковке в Петрозаводске на днях снесут киоск

Киоск районе дома № 15 по улице Ровио будет демонтирован до 30 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 28 по 30 июня с 09.00 будет произведен демонтаж нестационарного объекта (киоска), расположенного на земельном участке в районе дома № 15 по ул. Ровио.

Демонтированный объект будет вывезен на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49.