На Кукковке восстановили подачу холодной воды

В жилые дома микрорайона Кукковка вернулась холодная вода.
Специалисты петрозаводского «Водоканала» восстановили подачу холодной воды в жилые дома микрорайона Кукковка, сообщили в группе Российских коммунальных систем (РКС).
— Как и обещали, наши сотрудники успешно переключили жилые дома на резервную схему водоснабжения, — рассказали в компании.
Напомним, сегодня, 21 января, на Кукковке было зафиксировано повреждение водопроводной трубы диаметром 30 сантиметров. По этой причине без холодного водоснабжения остались жильцы домов на улице Сортавальской, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, улице Ровио, 17, 19а и проспекте Карельском, 10.