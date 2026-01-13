На Кургане пройдет Региональный фестиваль «На лыжи!»

В выходные на трассах «Кургана» пройдёт традиционный региональный лыжный фестиваль для юных спортсменов Карелии. Он станет отборочным на Арктические игры.

17–18 января на трассах «Кургана» пройдёт традиционный региональный фестиваль «На лыжи!».

К участию приглашаются юноши и девушки 2010–2011 гг. р., 2012–2013 гг. р. и мальчики и девочки 2014–2015 гг. р. (допуск — 2016 г. р.). Регистрация открыта до 15 января 2026 года, 23:00 (МСК).

Программа соревнований:

17 января — свободный стиль

08:30–10:30 — комиссия по допуску, выдача номеров

11:00 — старт

• Юноши, девушки 2010–2011 гг. р. — 5 / 3 км

• Юноши, девушки 2012–2013 гг. р. — 3 / 3 км

• Мальчики, девочки 2014–2015 гг. р. — 1 / 1 км

13:30 — награждение

18 января — классический стиль

08:30–10:30 — комиссия по допуску, выдача номеров

11:00 — старт

• Юноши, девушки 2010–2011 гг. р. — 5 / 3 км

• Юноши, девушки 2012–2013 гг. р. — 3 / 3 км

• Мальчики, девочки 2014–2015 гг. р. — 1 / 1 км

13:30 — награждение

На комиссию по допуску необходимо предоставить: медицинский допуск, страховку от несчастного случая, документ, удостоверяющий личность и согласие на обработку персональных данных.

По итогам двух соревновательных дней будет сформирована делегация Республики Карелия для участия в V Всероссийских Арктических играх, которые пройдут в марте 2026 года в Салехарде.

Напомним, в прошлом году команда из Карелии на Всероссийских Арктических играх боролась за медали в лыжных гонках, биатлоне, фигурном катании и волейболе на снегу.