На Ладоге яхта с туристами едва не ушла под воду

Судно село на мель и пробило дно.
Вчера вечером небольшая яхта, на борту которой находилось 9 человек (6 из них — дети), села на мель возле острова Путсаари в Ладожском озере, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Судно, совершая прогулку из Санкт-Петербурга в сторону острова Валаам, пробило дно и начало постепенно тонуть, однако благодаря усилиям сотрудников ГИМС и местных добровольцев туристы благополучно вернулись на землю.
— Потерпевшие были эвакуированы в город Приозерск Ленинградской области. Травмированных нет, — отметили в учреждении.
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