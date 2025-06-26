На Ладоге яхта с туристами едва не ушла под воду

Судно село на мель и пробило дно.

Вчера вечером небольшая яхта, на борту которой находилось 9 человек (6 из них — дети), села на мель возле острова Путсаари в Ладожском озере, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

Судно, совершая прогулку из Санкт-Петербурга в сторону острова Валаам, пробило дно и начало постепенно тонуть, однако благодаря усилиям сотрудников ГИМС и местных добровольцев туристы благополучно вернулись на землю.

— Потерпевшие были эвакуированы в город Приозерск Ленинградской области. Травмированных нет, — отметили в учреждении.