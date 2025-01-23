На Ладоге спасли попавших в ледяную ловушку рыбаков

Двоих мужчин спасли минувшей ночью со льда Ладожского озера.

Поисковые работы развернулись в районе одной из деревень Ленобласти, рассказали местные спасатели в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью 28 января помощь спасателей потребовалась двоим мужчинам, которые застряли на льду Ладожского озера. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области

На поиски рыбаков выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Спасатели нашли пострадавших и доставили на берег к их автомобилю.

Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.