На Ладоге спасли попавших в ледяную ловушку рыбаков

Двоих мужчин спасли минувшей ночью со льда Ладожского озера.
Поисковые работы развернулись в районе одной из деревень Ленобласти, рассказали местные спасатели в своем телеграм-канале.
Минувшей ночью 28 января помощь спасателей потребовалась двоим мужчинам, которые застряли на льду Ладожского озера. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области
На поиски рыбаков выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.
Спасатели нашли пострадавших и доставили на берег к их автомобилю.
Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.
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