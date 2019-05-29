На Ладоге в Карелии поймали трех браконьеров

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Мужчины ловили рыбу сетями, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД на транспорте.
В ходе рейда в акватории Ладожского озера выявлены жители Питкярантского района, в возрасте 45 и 66 лет. Мужчины осуществляли незаконную добычу рыбы сетью длиной 40 м. Стражи порядка подняли сеть из воды и изъяли ее.
Ранее при патрулировании акватории залива Токкарлахти в Сортавальском районе 44-летний мужчина проверял сети.
В настоящее время трое браконьеров признаны виновными в совершении административного правонарушения и им назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.
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