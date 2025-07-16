На Ладожском озере в Карелии спасли подростков, которые попытались переплыть залив

Ребята устроили заплыв в опасном месте и начали терять силы уже на полпути к берегу.
28 июля в Яккимваарском заливе Ладожского озера возле поселка Раухала спасатели достали из воды четверых подростков, пытавшихся переплыть залив.
Расстояние между берегами составляет около 400 метров. Как сообщили в организации «Спас Северо-Запад», двое ребят на середине пути начали терять силы.
Я понимаю, что молодые, возможно, спортсмены, но несовершеннолетние. Увидеть голову человека тяжело, если ты без жилета. Плыли уже тяжело, — рассказал один из спасателей.
Спасатели подошли на катере и эвакуировали всех четверых.В организации отметили, что это опасное место — здесь активно ходят катера, а плывущего человека без спасательного жилета сложно заметить.
С подростками провели профилактическую беседу и разъяснили правила нахождения несовершеннолетних у воды без взрослых.
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