На Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши

Об обрушении крыши на одной из платформ Ладожского вокзала сообщил глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт.

— Главное — без пострадавших. Вокзал продолжает работать в штатном режиме. 12 путь будет перекрыт до устранения обрушения. Вход с Зольной будет закрыт. Завтра специалисты проведут обследование надземной парковки. До этого она будет полностью перекрыта, — уточнил чиновник.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, на территории Ладожского вокзала произошло обрушение части конструкции крыши 12-й платформы. Доступ к участку ограничен. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что «произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта». Сейчас машины, находящиеся там, эвакуируют, пишет «Фонтанка». Ладожский вокзал делится на два основных блока. В нижний приезжают пригородные поезда, в верхний — поезда дальнего следования. Для того чтобы добраться с верхнего яруса на нижний, пассажиры используют эскалаторы, лестницы и пандусы, ведущие в разные стороны платформ. Все уровни вокзального комплекса соединяют световые колодцы. На верхнем ярусе оборудована стоянка для автомобилей, расположенная над платформами. Судя по всему, именно она частично обрушилась на платформы, уточняет издание.

