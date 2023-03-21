На лед водоемов города горняков Карелии запретят выходить в конце апреля

Стало известно, когда официально запретят выход на лед озер и рек Костомукшского городского округа.
С 21 апреля власти Костомукши официально запретят выходить и выезжать на лед водоемов Костомукшского городского округа. Об этом сообщили власти города горняков.
Напомним, такой запрет уже действует на территории Петрозаводска и Прионежья. В Питкярантском районе - с 31 марта.
Кроме того, ранее власти республики сообщили, что в Суоярвском муниципальном округе запрет введут «в ближайшее время».
Нарушителей ждут штрафы.
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