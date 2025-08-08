Авария произошла недалеко от СНТ «Шотозерский».

На участке дороги «Эссойла — Крошнозеро», проходящем в 2 км от СНТ «Шотозерский», перевернулся автомобиль марки «Renault Symbol», сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

— На место происшествия выехал дежурный караул пожарной части № 70 посёлка Эссойла — 1 автоцистерна, 3 человека личного состава. Проводимые работы: осмотр места ДТП, сбор информации, отключение аккумулятора. Розлива топлива нет, — рассказали там.

В результате аварии пострадала девушка. Специалисты доставили её в РБ СЭМП Петрозаводска.