На лесном озере в Карелии нашли тело пропавшего ранее мужчины

Нашему изданию стали известны подробности случившегося.

В Олонецком районе Карелии обнаружено тело 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Мужчина несколько дней назад уехал в домик у лесного озера около деревни Утозеро. Вскоре он перестал выходить на связь с родственниками. 30 мая полиция нашла его тело в акватории озера.

Сейчас следователи проводят проверку, назначены экспертизы.

Как стало известно нашему изданию, мужчина отправился не на рыбалку — снасти он не брал с собой. Житель деревни Утозеро решил уединиться на природе, а заодно избавиться от вредной привычки. Он предупредил родных, кто поживет несколько дней в принадлежащем его другу домике у озера.

Это безымянное лесное озеро, оно находится недалеко от деревни. 27-го мая мужчина отправился на отдых. Он обещал выходить на связь с родными. Когда мужчина перестал отвечать на звонки, его близкие забеспокоились и обратились в полицию.

Правоохранители обнаружили пропавшего мертвым в акватории озера. Лодку мужчина не брал, то есть, вероятно, он сам зашел в воду. Точную причину смерти установят после судмедэкспертизы.