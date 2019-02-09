На Лесном проспекте из-за разгрузки автовоза образовалась пробка

В Петрозаводске движение на Лесном проспекте идет по двум полосам.

Как сообщают водители, на Лесном проспекте напротив гипермаркета "Сигма" остановился автопоезд и перекрыл одну из полос движения.

В настоящее время ведется разгрузка новых машин в автосалон. В результате образовалась пробка, которая начинается перед светофором.