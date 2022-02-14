На лесозаготовках в Карелии зарезали рабочего

Житель Медвежьегорска совершил убийство на лесозаготовках в Сегеже, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2021 года в помещении бытовки, стоящей в лесу, недалеко от жилых домов в Сегеже, между двумя рабочими, занимающимися лесозаготовками, во время распития спиртных напитков произошла ссора. 43-летний житель Медвежьегорска кухонным ножом нанес коллеге два удара в грудь и убил его.

Приговором Сегежского городского суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что осужденный уже отбывал наказание за убийство.