На лесозаводе в Соломенном произошел пожар

Вспыхнули опилки на балках.

28 июля в 14:19 пожарным сообщили о возгорании в лесопильном цехе на улице Соломенской в Петрозаводске.

На месте выяснилось, что горят опилки на балках на площади 5 квадратных метров. К тушению подключились две бригады — из пожарной части Соломенного и петрозаводской ПСЧ-4. Как сообщили в МЧС, огнем был уничтожен мусор на площади один квадратный метр.

Они оперативно справились с огнем за 8 минут — в 14:27 пожар потушили. Пострадавших нет.

Напомним, это не первый на предприятии за последнее время. В в июне горел лесопильный цех.