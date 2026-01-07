На Логмозере стартовал 1 этап Кубка Республики Карелии по сноукайтингу

Чемпионы России и даже мира принимают участие в соревнованиях по сноукайтингу в Карелии.

Накануне, 8 января, в Карелии стартовал 1 этап Кубка Республики Карелии по сноукайтингу. Об этом рассказали в Центре спортивной подготовки.

На старт вышли настоящие звезды: действующие чемпионы России, победители Кубков и даже чемпионы мира по сноукайтингу.

— С первых заездов — плотная борьба, ветер и настоящая зимняя динамика. Спортсмены уверенно работали с кайтом, проходили дистанцию на пределе концентрации и скорости, а Логмозеро стало идеальной площадкой для зрелищных стартов, — рассказали в сообществе.

Сегодня соревнования продолжатсяя до 17:00. Завтра также они будут продолжаться с 10:00 до 17:00.

Фото Дениса Павлова