На Лососинском шоссе установят 75 новых светильников

Энергетики модернизируют освещение на одной из улиц Древлянки.
Как рассказали в мэрии, до конца этого года на участке Лососинского шоссе — от Древлянского кольца до 56-го Внутриквартального проезда — станет светлее.
За счет средств городского бюджета предприятие «Петрозаводские энергетические системы» проведет замену уличных светильников. Установят более 75 новых, современных и энергоэффективных светильников, которые придут на смену старым моделям, — говорится в сообщении.
Ранее освещение восстановили в сквере, расположенном напротив гостиницы «Северной».