На лыжной трассе "Фонтаны" восстановили освещение

Жители и гости Петрозаводска вновь могут с комфортом гулять и заниматься спортом на лесном стадионе в часы сумерек, сообщили в администрации Петрозаводска.

На городской лыжной трассе "Фонтаны" восстановили освещение. На месте заменили вышедший ранее из строя трансформатор и провели пусконаладочные работы.

Свет на лесном стадионе зажёгся уже накануне вечером. Теперь жители и гости Петрозаводска вновь могут с комфортом гулять и заниматься спортом на трассе в часы сумерек. Фонари на лесном стадионе загораются вместе с городским освещением. Вечером они работают до 22 часов. Время включения меняется в зависимости от светового дня.

В мэрии напомнили, что наружное освещение на трассе "Фонтаны" от въезда до местечка "Развилка" оборудовали в 2019 году. Его наличие позволяет любителям активного образа жизни посещать лесной стадион до позднего вечера. Сейчас трасса пользуется популярностью у петрозаводчан и гостей города круглый год. Она подходит не только для зимних видов спорта, но и для пробежек, "скандинавской ходьбы" и пеших прогулок.