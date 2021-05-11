На майских праздниках в Карелии задержана почти сотня пьяных водителей

Больше всего отмечать праздники за рулем любят в Петрозаводске, а также в Кондопожском и Пудожском районах, сообщили в ГИБДД Карелии.

За время майских праздников инспекторы ГИБДД в Карелии отстранили от управления 93 нетрезвых водителей.

Из этого числа 15 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование, 17 человек не имели права управлять автомобилем, а 8 водителей повторно сели за руль пьяными.

Больше всего нарушителей задержали в Петрозаводске — 19 человек. По 8 пьяных водителей остановили в Кондопожском и Пудожском районе. Напротив, в Лахденпохском и Суоярвском районе задержано лишь по одному нарушителю.

Автоинспекторы напоминают, что за пьяное вождение предусмотрена административная ответственность, а также обращаются ко всем жителям республики с просьбой выявлять пьяных водителей.