На мандат депутата Петросовета претендуют уже пять человек

Число кандидатов, выдвинутых на дополнительные выборы в городской совет Петрозаводска, увеличилось до пяти человек.

Пятым кандидатом в депутаты Петросовета по 4-му избирательному округу стал 38-летний президент ООО "Объединение Орихалк" Алексей Таранов, выдвинутый политической партией Социальной защиты. Информация об этом опубликована на сайте ЦИК Карелии.

Ранее стало известно, что на депутатский мандат претендуют самовыдвиженка Ольга Мацкевич, кандидат от "Единой России" Оксана Политова, кандидат от КПРФ Леонид Ботнарь и кандидат от ЛДПР Алексей Пешков.

Довыборы потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района. Освободивший округ находится на Древлянке и Перевалке.

Выборы пройдут 9 сентября.